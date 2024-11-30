Suriye'de Gerilim Tırmanıyor: Esad'dan İlk Açıklama

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de muhalifler Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı harekete geçti. Heyet Tahrir Şam'ın başı çektiği silahlı muhalifler, Halep ve İdlib başta olmak üzere birçok kritik noktayı ele geçirdi. Bölgede tansiyon yükselirken Suriye Devlet Başkanı Esad, BAE lideri ile telefon görüşmesi yaptı. Suriye'de yaşananların ele alındığı görüşmede Esad, 'istikrar' vurgusu yaptı.

İSTİKRAR VURGUSU

Bölgede tansiyon yükselirken Suriye Devlet Başkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı. Suriye'de yaşananların ele alındığı görüşmede Esad, 'istikrar' vurgusu yaptı.

'KÖKLERİNİ KAZIMA GÜCÜNE SAHİP'

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Esad, telefon görüşmesinde Suriye'nin teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini, müttefik ve dostlarının yardımıyla onları püskürtme ve köklerini kazıma gücüne sahip olduğunu vurguladı” denildi.

Açıklamada, “Nahyan, görüşmede ülkesinin Suriye devletini desteklediğini ve terörle mücadelede yanında olduğunu bir kez daha vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

NE OLDU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.