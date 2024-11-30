Irak'tan Suriye Önlemi

Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) ve rejim güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Irak sınır güvenliğini artırıyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi yaptığı açıklamada, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi. Muhammedavi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti.

SAVUNMA BAKANINDAN GÜVENLİK TOPLANTISI

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ise, Suriye’deki gelişmelerin ardından Sincar'da Batı Ninova Operasyon Komutanlığı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre el-Abbasi, toplantıda Suriye’deki güvenlik gelişmelerinin Irak’a etkileri ve Irak-Suriye sınırındaki güvenliği ele aldı. Toplantının ardından sınır hattında alınan önlemleri denetleyen Bakan el-Abbasi, güvenlik önlemleri ve Irak güçlerinin hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Iraklı yerel kaynaklar da Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla takviye birliklerin Musul kentine bağlı Sincar ilçesine sevk edildiğini aktardı.

Kaynak: İHA