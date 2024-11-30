'Esad'a Darbe Girişimi' İddiası: Kamu Binalarından Çatışma Sesleri Geliyor
Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yaklaşırken, Şam'da Esad' darbe yapıldığı iddia edildi. Şam'da kamu binalarından çatışma sesleri geldiği belirtiliyor.
Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, İdlib'in tamamını ele geçirdi. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline doğru ilerliyor.
DARBE İDDİASI
Şam'da darbe yapıldı iddia edildi. Şehir merkezinde ve kamu binalarında şiddetli çatışmalar yaşandığı öne sürüldü.
Ayrıca Esad'ın darbe girişiminin ardından ailesiyle birlikte Rusya'ya sığındığı iddia edildi.
Suriye televizyonu Esad'ın Suriye'de olduğunu bildirdi.
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Kaynak: CNN TÜRK
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