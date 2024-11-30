İsrail Saldırıları Sonucu Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 Bin 382 oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak, 44 bin 382'ye yükseldi.

İsrail Saldırıları Sonucu Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 Bin 382 oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 421 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

24 SAATTE 19 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 19 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Saldırıları Sonucu Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 Bin 382 oldu - Resim : 1

ÖLÜ SAYISI 44 BİN 283'YE YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 382'ye, yaralı sayısının da 105 bin 142'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail Saldırıları Sonucu Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 Bin 382 oldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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