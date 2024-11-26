Bahçeli'den Ahmet Türk İçin Açıklama: 'Her Zaman Görüşürüz, Ağaların Kapıları Açık Olur'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşme iddialarına yanıt verdi.

Bahçeli, basına yaptığı açıklamada, "Ahmet Türk değerli bir şahsiyet, görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Türk'ün olası ziyaretine ilişkin kullandığı ifadelerin tamamı şöyle:

"Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı her zaman açık olur. Aşı da bol olur, onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesilmesinin sebebi de sofranın bol olmasındandır."

Kulislerde Türk'ün bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşebileceği dedikoduları çıkmıştı. Türk, konuya ilişkin açıklamasında, şu anda böyle bir görüşmenin söz konusu olmadığını söylemişti.