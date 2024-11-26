Ahmet Türk, Bahçeli ile Görüşecek mi? Açıklama Geldi

Makamına kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gitti. Türk, ilk olarak Van Milletvekili Pervin Buldan ile birlikte TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti.

Ahmet Türk'ün sonrasında da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceği iddia edildi. Ancak Türk, şu anda böyle bir görüşmenin söz konusu olmadığını söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem