Bütçe Görüşmelerinde Gerginlik: Meclis'te Bakan Yaşar Güler’e 'Teğmenler' Protestosu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Toplantı başlamadan önce, CHP'li milletvekilleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i protesto etti. CHP'li milletvekilleri, toplantı öncesinde oturdukları masalara, "Trikupis'in değil Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı dövizleri koydu. CHP’li milletvekilleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i bu dövizlerle karşıladı. Bakan Güler, salona girdikten sonra CHP’li milletvekilleriyle de tokalaştı. Tokalaşma sırasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Mustafa Kemal'in askeri olmak suç olmamalı" derken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de “Teğmenlerimize sahip çıkın” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bakan Güler ile tokalaşırken, “2023’e kadar suç olmayan nasıl bugün suç oluyor? Biz fesli Kadir’in değil Atatürk’ün askerleriyiz. Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz burada. Biz genç teğmenlerin yanındayız” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Trikupis'in değil Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askeri olmak suç değil, onurdur. Bu garabeti Türkiye kaldıramaz. Aynı FETÖ taktikleri... Ergenokan'da, Balyoz'da yurtsever ve Atatürkçü subaylar cezaevine atılarak, mahkeme yoluyla tasfiye edildiyse aynı şey teğmenlere yapılmaya çalışılıyor. Sadece 5 teğmen değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Atatürkçüler bir sopa gösteriliyor" diye konuştu.

CHP Milletvekili Serkan Sarı "'Mustafa Kemal'in askeriyim' diyebiliyor musunuz Sayın Bakanım. Ordunun dereceye girmiş kadın teğmenlerine sahip çıkmak boynunuzun borcu, neden sahip çıkmıyorsunuz" diye sordu.

Kaynak: ANKA