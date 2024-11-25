Kılıçdaroğlu'nun Avukatından 'Yeni Dava' Açıklaması: 'Kazanacağız, Zira Haklıyız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkemedeki savunması nedeniyle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yeni davayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'ERDOĞAN ÜZÜLMEYE DEVAM EDECEK'

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunması, daha doğrusu manifestosu Recep Tayyip Erdoğan'ı yine rahatsız etmiş. Ve yine yargısına başvurmuş. Gerçekleri duymak, yolsuzluk olgularının ispatlanmasına katlanmak zor olabilir! Anlıyoruz... Ancak, milim geri adım atma olasılığımız olmayacak. Tekrar tekrar ispat hakkımızı kullanmaya ve yolsuzluk olgularını kanıtlamaya devam edeceğiz. Sonuçta da kazanacağız ve Erdoğan üzülmeye devam edecek. Zira haklıyız..."

KILIÇDAROĞLU SAVUNMASINDA NE DEMİŞTİ?

“Kendimi savunmak için değil, tarihe not düşmek için geldim” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, savunmasında “Bir suçtan ötürü kendimi savunmak için değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek, hesabını sormak ve tarihe not düşmek için geldim. Ne mutlu ki bana, karşınıza "Hırsızlık ve yetim hakkını zimmete geçirmek" suçundan çıkmadım. Ve yine ne mutlu ki bana Sayın Yargıç, karşınıza " Vatana ihanetten" de çıkmadım. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlara selam olsun. Devletin bekası-milletin selahiyeti için canını hiçbir zaman sakınmamış bütün vatanseverlere, Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen Genç Teğmenlere, selam olsun” ifadelerini kullanmıştı.