İBB Meclisi'nde Ortalık Karıştı... İmamoğlu AKP Grubu'na Ateş Püskürdü! 'Sen Kim Oluyorsun?'

RIFAT KIRCI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı olağan meclis toplantısı bugün düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bütçe sunumunun ardından oylamaya geçilecek. İBB Başkanı İmamoğlu sunumuna tüm belediye başkanlarını ve cezaevinde tutulan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i selamlayarak başladı.

İmamoğlu sunumunda 2019 ve 2024 arasındaki dolar kurunda oluşan farkı hatırlattı. Yoksulluğun son 5 yılda hızla arttığını ve 1,5 milyon hanenin sosyal yardıma muhtaç hale geldiğini hatırlatan İmamoğlu “Ücretli çalışan 16 milyon yurttaşın 9 milyonunun asgari ücretli. Ücretli çalışanların yüzde 60’ı asgari ücretli. Asgari ücretle çakışan vatandaş sayısı 4 milyon artmıştır” dedi.

AKP GRUBU'NA 'PATAGONYA'DA DEĞİLSİNİZ' YANITI

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren İmamoğlu “2025 bütçesini planlarken makro çerçeveyi dikkate almak zorunda kaldık. Türkiye’deki özel sektör bütçeleri kamu bütçeleri Türkiye’deki ekonomik koşullar üzerinden yapılır” ifadelerini kullandı.

Sunum yaptığı sırada AKP Grubu’nun “İstanbul bütçesini konuşun” itirazları üzerine İmamoğlu sırada seslerini yükseltmesi üzerine İmamoğlu “Patagonya’da değilsiniz” yanıtını verdi.

İstanbul’un bütçesinin 564 milyar olarak belirlendiğini vurgulayan İmamoğlu “31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra yapılmamış biçimde 39 belediye başkanından gelen talepleri, vatandaşlarımızın beklentilerini, STK’ları dikkate alarak hazırlandık. Yenilikçi ve katılımcı milletimizin seçme seçilme hakkına saygı duyacak şekilde 39 ilçemizle her belediyeye 4’er saat ayırarak stratejik planımızı hazırladık” şeklinde konuştu.

'BEYLİKDÜZÜ METROSU' TEPKİSİ

Ekrem İmamoğlu, Sefaköy-Beylükdüzü metrosunun kamu yatırım planına alınmamasına da tepki gösterdi. İmamoğlu, “2003’te Kadir Topbaş’ın vaadi olan Beylikdüzü metrosu vaadini hatırlıyorum. Biz göreve geldiğimizde bunun bütçesini de hazırladık. Ancak 2022’den beri bekletiliyor. 3,5-4 milyon insan metrodan imtina tutuluyor. Bir imza ile çözülebilecek bir sorun. Böyle bir metro hattının başlaması bitmesi zaten 4 yıl. 2 yıl kaybettik. Bu hizmetleri insanların geleceğinden neden çalışıyorsunuz? Bu tutum ve tavrı vatandaşlarımıza şikayet ediyoruz” dedi.

ULAŞIMDA SÜBVANSİYON 2 KAT ARTTI

İBB Başkanı ulaşıma ilişkin ekonomik verileri şu şekilde paylaştı:

“Bizden önceki 2014-2018’de yüzde 7 ulaşım sübvansiyonu sağlandı. 2020-2024 te bu oran yüzde 15’e çıktı. Bizim dönemimizde 3,4 milyar dolar ulaşım sübvansiyonu sağlandı. Ulaşıma 2014-2018’de 6,3 milyar dolar yatırım yapıldı. Bizim 2019-2024 dönemimizde 9,7 milyar dolar yatırım yapıldı.”

Yatırımları dolar üzerinden açıklamasına da değinen İmamoğlu, “Neden dolar diyoruz. Çünkü paramızla konuşamıyoruz. 200 lirayı bile bozuk para haline getirdiler. Yabancı para birimleri üzerinden konuşmak zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanıp yerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. İBB Başkanı, "Adamı eşinin yanından alıp götürdün terörist diye. Ahmet Özer’in yerine niye belediye meclisi seçsin demiyorsunuz da kayyum atıyorsunuz?” dedi. AKP’li bir meclis üyesi ise “Çünkü terör” yanıtını verdi.

🔴İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi



Ekrem İmamoğlu: Ahmet Özer’in yerine niye belediye meclisi seçsin demiyorsunuz da kayyum atıyorsunuz



AKP’li meclis üyesi: Çünkü terör



Ekrem İmamoğlu: Ne terörü? Sen kimsin de ‘terörist’ diyorsun adama. Hakimlik mi yapıyorsun? pic.twitter.com/tR5in5wIa3 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) November 26, 2024

'BENİM ARKADAŞIMA TERÖRİST DİYEMEZSİN'

İmamoğlu, AKP Grubu'nun sözünü bölmesi üzerine "Sen hakim misin? Sen kim oluyorsun da birinin terörist olup olmadığına karar veriyorsun? Böyle seçim kazanacağınıza mı inanıyorsunuz? Bugün senin başına bir şey gelse ben seni savunurum ama sen bunu yapamazsın. Birilerine terörist derseniz millet de sizin ağzınızı böyle kapatır. Bağırma oradan! Seni adam yerine koymam. Hadsiz seni! Yanımda ağzını açamazsın. Benim arkadaşıma terörist diyemezsiniz" ifadelerini kullandı. İki taraf arasında bağırışmalar yaşandı.

🔴Ekrem İmamoğlu AKP Grubu'na ateş püskürdü!



"Millete terörist demeyeceksin. Ağzına o lafı kapatırlar. Sen değil, hakim konuşsun. Bağırma oradan! Seni adam yerine koymam. Hadsiz seni! Yanımda ağzını açamazsın." — Gerçek Gündem (@gercekgundem) November 26, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem