Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Yusuf Tekin'e Resmi Belgeli Kreş Yanıtı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belediyelere ait kreşlerin kapatılması için talimat verdiği ortaya çıktı. Tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, kreşlerle alakalı değildir" açıklamasını yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise resmi belgeyle yanıt verdi.

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Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Yusuf Tekin'e Resmi Belgeli Kreş Yanıtı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belediyelere ait kreşlerin kapatılması için talimat verdiği iddia edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreş konusu ile ilgili tartışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, "Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, kreşlerle alakalı değildir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden İBB'ye gönderilen belgeyi paylaşan İmamoğlu, "Resmi yazıya kreş yazıp, sonra 'ben kreş demedim anaokulu dedim' demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki 'mezkur hüküm' ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Yusuf Tekin'e Resmi Belgeli Kreş Yanıtı - Resim : 1

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanı, 'gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı' demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra 'ben kreş demedim anaokulu dedim' demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki 'mezkur hüküm' ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir."

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