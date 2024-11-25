'Kreş Kapatılması' Tartışmasına Bakan Tekin'den Açıklama Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "Kreşlerin kapatılması için yazı gönderildiği" iddiaları hakkında açıklama geldi. Tekin, "Bizim herhangi bir belediyeye kreşinizi kapatın ya da kreş açın ya da kreşinizi açarken şu kriterlere uygun olarak kreş açacaksınız gibi yetkimiz yok" dedi. Tekin, söz konusu yazının anasınıfları ile anaokulları için olduğunu ifade etti.

"GÖNDERDİĞİMİZ YAZI KREŞLERLE ALAKALI DEĞİL"

A Haber'e konuşan Bakan Tekin, "Gönderdiğimiz yazı kreşlerle alakalı değil. Kreşler zaten bizim bakanlığımızın yetki alanında değil. Kendi siyasi partisi içerisinde ya birileri tarafından bir manipülasyon içerisinde ya okuduğunu anlamakta problem yaşıyor ya da okuyor anlıyor ama milleti yanlış bilgilendirmek için bu tür spekülatif şeylere giriyor. Bu mevzunun aslı şu ben tane tane anlatayım. Birincisi bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Kreşlerle alakalı olamaz zaten. Neden? 36 ay altında bakım işlevi yerine getiren kreşler bizim bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanında dışındadır.

Bizim herhangi bir belediyeye kreşinizi kapatın ya da kreş açın ya da kreşinizi açarken şu kriterlere uygun olarak kreş açacaksınız gibi yetkimiz yok. Aynı ifadeyi Sayın İmamoğlu da kullanmış. Ya bilmiyorlar cehaletlerinden söylüyorlar ya biliyorlar ama toplumu manipüle etmek için söylüyorlar. Alenen yalan söylüyorlar anlamıdır bu açıkçası. Çünkü onlar söyledikten sonra bir sürü onların trolleri sosyal medyada aynı ifadeyi kullanıyorlar. Bizim kendilerine yazdığımız yazı, belediyelere yazdığımız yazı ya da bir yazı yazarken CHP'li belediye başka bir partili belediye diye yazmayız zaten. Biz mevzuatı tanımlarız. Mevzuat kapsamında bize verilen yetkileri tanımlarız ve bu yetkiye uygun olan ya da olmayanları kendileriyle paylaşırız. Dolayısıyla kreşlerle ilgili bizim hiçbir yazımız yok" dedi.

"BAHSETTİKLERİ YAZI ANAOKULU VE ANASINIFLARIYLA İLGİLİ"

Tekin, "Belediyeler anasınıfı ve anaokulu açamaz. AYM kararı ile 2017'den beri belediyelerin açtığı hiçbir okula ruhsat vermedik. CHP dediği gibi yaparak okulları bize devretsin o zaman. Bunların eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi mümkün değil, kapatılması gerekir. İmamoğlu hukuk devleti ne bilmiyor. Hukukta karşılığı olmayan bir iş yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL VE EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Bugün CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan ve önceki gün valiliklerden tüm belediyelere gönderilen yazıyla çocuk merkezlerinin kapatılmasının istendiğini aktaran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dedikleri CHP'nin şu ana kadar açtığı 650, ocak ayına kadar binin üzerine çıkması muhtemel kreşini hedef almaya çalışıyorlar. Sebebi ne? Burada bu salonda açıkça söyleyeyim, çalışma var. Geçen 2019 seçiminde hatta yetmemiş ikinci seçimde bile Binali Yıldırım'a oy verip bu seçimde Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy veren kadın seçmene soruluyor. 'Bu tercih değişiminizde ne etkili oldu?' diye. Birinci cevap 'Anne Kart'. İkinci tercih, ikinci en önemli beğenilen hizmet ise kreşler" açıklamasında bulunmuştu.

"SENİN YAZIN VIZ GELİR TIRIS GİDER"

Bu kreşlerin normalde 20 bin lira olduğuna değinen Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin örneklerinde sembolik ücretlerde. Şimdi o kreşten memnuniyeti görenler 'Ya Cumhuriyet Halk Partisi bunları yapıyor, bizim seçmenin gönlü oraya kayıyor' diyenler, 'Durun yapamazsınız, kapatacağız bunları' diyorlar" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İBB'nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Kreşleri kapatacağım diye yazı yolluyor. Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Gel 150 kreşi kapat bakalım. Cesaretin varsa bekliyorum. Seni davet ediyorum. Sana kreşleri gezdireceğim. Tek tek bakacaksın orada kaç tane genç kızımız öğretmen olarak çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: A Haber