Bakanlıktan CHP'li Belediyelere 'Kreşleri Kapatın' Talimatı: Belge Ortaya Çıktı, İmamoğlu'ndan Çok Sert Tepki Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı değerlendirmede AKP'nin belediyelere ait kreşleri kapatma girişimi olduğunu belirtmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ile belediyelere ait kreşlerin kapatılmasının, yeni kreşlerin açılmasının da engellenmesinin istendiği ortaya çıktı.

BELGE ORTAYA ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, resmi yazıyı X hesabından paylaşarak, "Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler.. Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil!" ifadelerini kullandı.

Yazıda, "Sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunun tespit edildiği bu yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğtim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve bu program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği..." ifadelerine yer verilerek şöyle devam edildi:

"Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu 24.01.2024 tarihli karar ile Belediye Kanunu'nun birinci fıkrasının b bendinin "okul öncesi eğitim kurumları açabilir" bölümünü Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesine rağmen bu gibi yerlerin faaliyetlerini sürdürdüğünün ve yeni yerlerin açıldığının görüldüğü belirtilmiş olup 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkur hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi talep edilmiştir."

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı'nda konuştu. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kreş vaatlerinde bulundular. Çünkü ben ne dedim. "Bizim kreşlerimiz, kent lokantalarımız sizin kanal İstanbul'u yendi" dedim.

Kreş niye açmadınız o zaman. Bu akıl tutulması, ne yapacağınızı şaşırmak. Allah bunlara akıl versin.

Bu millet sandıkta git kardeşim diyecek. Böyle bir işin siyaseti olmaz."

İDDİALARA YALANLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi" iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

Açıklama şu şekilde:

"İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır. Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’ ile belirlenmiştir. Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığınca sahada yapılan incelemelerde, belediyelere bağlı bazı kreşlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinlik ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Şayet, "okul öncesi eğitim kurumu" programının uygulandığı bir müessese işletilecekse de 5580 Sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca “Kurum açma izni almak için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulması, Valilikçe veya Bakanlıkça bu talebin uygun görülmesi" gerekmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."