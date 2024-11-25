Manisa'da İşçi Yatakhanesinde Yangın! Faciadan Dönüldü

Manisa’da Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatının şantiyesindeki yatakhanede çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Facianın eşiğinden dönülen yangın, kontrol altına alındı.

Manisa'da İşçi Yatakhanesinde Yangın! Faciadan Dönüldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Toygar Mahallesi mevkiinde bulunan Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatının şantiyesindeki yatakhanede yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yatakhanede kimsenin olmaması büyük bir faciayı engellerken, dumandan etkilenen 3 kişi kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın çevre konteynırlara sıçramadan kontrol altına alındı. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Manisa'da İşçi Yatakhanesinde Yangın! Faciadan Dönüldü - Resim : 1

Kaynak: İHA

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