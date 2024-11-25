Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kadına Şiddet Normalleşmesin’ Çağrısı Sonrası RTÜK Harekete Geçti

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kadına şiddet sahnelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrıya yanıt verdi. Şahin “Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kadına Şiddet Normalleşmesin’ Çağrısı Sonrası RTÜK Harekete Geçti

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda yaptığı konuşmada dizi ve filmlerdeki şiddet sahnelerini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ekranlarda kadına şiddetin normalleştirilmesine karşıyız” diyerek tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun engellenmesi noktasında hepimize özellikle de yapımcılara, senaristlere ve RTÜK’e sorumluluk düşmektedir” diyerek RTÜK'e de çağrıda bulunmuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, o çağrıya sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Şahin, “Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz” dedi.

“ŞİDDET İÇEREN YAYINLARA AĞIR MÜEYYİDELER UYGULADIK”

Şahin, paylaşımında şunları söyledi: Dizi film sektörü, zaman zaman çıtayı aşarak kadına yönelik şiddet konusunda sınırları zorluyor. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek son dönemde şiddet içeren, millî ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara ağır müeyyideler uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz.

Kaynak: Gerçek Gündem

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