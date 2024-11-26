Bahçeli Çağrı Yapmıştı... DEM Parti'den Flaş 'Öcalan' Hamlesi

DEM Parti grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, MHP lideri Bahçeli'nin bugün grup toplantısında söylediği, "MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim'deki grup toplantımızda ne dediysek aynen arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz. İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemelidir. Türkiye'nin hayrına olacak görüşlerimizden vazgeçmeyiz." sözlerine yanıt verdi. Bakırhan, "Tülay Hatimoğlu ile birlikte bugün başvuru yapacağız, eğer samimilerse bu başvurunun önündeki engelleri kaldırırlar. Madem Öcalan'ı işaret ediyorsunuz kapısını açın." diye konuştu. Bakırhan'ın konuşmasının ardından Adalet Bakanlığı'na başvuru iletildi.

Bakırhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün 25 Kasım kadına yönelik Şiddete karşı kadınlar devlet ve erkek şiddetine karşı alanlardaydı. Kadın mücadelesinden, özgürlüğünde korkan zihniyetin bu mücadeleyi engelleme girişimini karşı kadınlar bir kez boşa çıkardı. Kadınların özgürlük mücadelesi bizim partimizin de mücadelesidir. Biz bir kez daha "Jin, Jiyan Azadi" demeye devam edeceğiz.

OPERASYONLARA TEPKİ

Sabah bir Türkiye klasiğiyle uyandık. Bu sabah yine bir operasyon çekildi. Arkadaşlarımızı gözaltına alındı. Alınan bu kararı kınıyorum. Emekten basına kadar muhalif olan herkese operasyon çekilmeye devam ediliyor. Arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır.

"KAYYUMLARDAN MEDET UMMAK KORKAKLIKTIR"

Türkiye'de 2015'ten itibaren kesintisiz bir darbe süreci işliyor. Bu darbeci zihniyet Dersim ve Ovacık'ta kayyım atayarak kendisini bize hatırlattı. önce yargıç cübbesi devreye girdi, sonra da Dersim halkının iradesi alçakça gasp edildi.

100 yıldır Kürtleri yok sayan, Alevilerin inancını yok sayan bu anlayış şimdi güncellenmiş kayyum sistemiyle yoluna devam ediyor. Ama bilmiyorlar ki bizim davamız hakiki bir davadır. Kayyumlardan medet ummak korkaklıktır, çaresizliktir. Kürtlere Alevilere yönelik 100 yıllık hukuksuzluk bugün kayyum atamasıyla devam ediyor. İşte kesintisiz Kürt düşmanlığı budur.

"KÜRT MESELESİNİ TERÖR OLARAK GÖRMEK GAFLETTİR"

Belediye eş başkanına terör diyor, asıl terör kayyumdur. Asıl terör halkın iradesine kayyum atamaktır. Size soruyorum, anadilinde eğitim istemek mi terör? İrademe sahip çıkıyorum demek mi terördür? Dersim'i inancına göre yönetmek mi terördür? Kürt meselesini terör meselesi olarak görmek gaflettir. Kürtler hakkını istiyor. Buna saygı duyun. Ya Kürt meselesini çözeceksiniz ya da bu onurlu mücadele karşısında çözüleceksiniz. Siz karar verin.

"KÜRTLER HAMİ İSTEMİYOR, ONURLU BİR BARIŞ İSTİYOR"

Bahçeli, Erdoğan, Bakan Fidan sürekli 'coğrafyamız tehdit altında' diyor. Peki bu tehdidi nasıl bertaraf edeceksiniz? Kürtlerin haklarını yok sayarak mı bertaraf edeceksiniz? Bu soruların cevabını bir türlü alamıyoruz, top çevirip duruyorlar. Bu yol, yol değil; bu yoldan bir an önce çıkarak lütfen kendinize gelin diyoruz. Çıkıp ikide bir diyorlar ki Kürtlerin hamisiyiz. Olayı yanlış anlamışlar. Kürtler hayır diyor. Kürt halkı hami değil, onurlu bir barış istiyor, eşit ve adil bir yaşam istiyor.

"ÖCALAN'LA GÖRÜŞMEK İÇİN BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Öcalan ne dedi, ne istedi. Biz bunu bilmiyoruz. Öcalan'ı dinleyip dinlemediğini nasıl anlayacağız? Gelsin bakalım ne diyor. Tecrit var, görüş yasağı koyacaksınız. Bir zahmet tecridi kaldırın, bakalım ne diyor. Tülay Hatimoğlu ile birlikte bugün başvuru yapacağız, eğer samimilerse bu başvurunun önündeki engelleri kaldırırlar. Madem Öcalan'ı işaret ediyorsunuz kapısını açın.

"SÜRECE KATKI SAĞLAMAK İSTERİZ"

Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, "Barışı sağlamak için tarafların ne dediğini, ne istediğini Türkiye kamuoyu da bilmelidir. Bugün Sayın Bahçeli'nin söylediği, bizim aslında dün hazırlıklarını yaptığımız DEM Parti Eş Başkanları ve İmralı görüşmesi bence olsa çok iyi olur. Sayın Öcalan ne düşünüyor, bizzat ağzından öğrenmek isteriz. DEM Parti Eş Başkanları bu sürece bir katkı sağlayacaksa biz de üzerimize düşen rolü oynamak isteriz. Adalet Bakanlığı'na bugün başvuru yapacağız." diye konuştu.

Kendilerinin dün hazırlık yapmasının ardından Bahçeli'nin bugün söylediği sözlerin tesadüf mü olduğuna yönelik soruya ise Bakırhan, "Bahçeli'yle aramızda kesinlikle bir irtibat yok ama çözümün de aklı birdir." yanıtını verdi.

ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPILDI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan adına bugün saat 14.00'te Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yapıldı.

DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için resmi başvurusu Adalet Bakanlığı’na iletildi. Kürt sorununda demokratik çözüm ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için DEM Parti olarak her türlü katkıyı sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuru: