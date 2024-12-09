Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad Sonrası İlk Suriye Mesajı: 'Baas Diktatörlüğü Çöktü, Şam Asıl Sahiplerinin Eline Geçti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sözlerimin hemen başında Isparta'da askeri helikopterimizde şehit olan 6 kahramanımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum, milletimizin başı sağ olsun.

'BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ'

Türkiye ayağına ve iradesine vurulan zincirleri tek tek parçalamaktadır. Türkiye özgüvenli bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmektedir. Bugün dünden daha güçlüyüz, itibarlıyız, özgürüz. İnşallah yarın çok daha iyi yerlerde olacağız. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat umuda tutunmaya devam edeceğiz. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize hayal kırıklığı yaşatmadık. Bundan sonra da aziz milletimize mahcup olmayacağız. Son 22 yıldır olduğu gibi Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturacak, Türkiye'ye yeni rekorları yaşatacağız. 85 milyon olarak biz muazzam ve muhteşem bir aileyiz. Hepimiz daha mutlu, daha kudretli bir Türkiye hayal ediyoruz. Ülkemizin istikrarlı yürüyüşünü rayından çıkarmak, ilerleyişini kesmek isteyenlere de millet olarak fırsat vermeyeceğimize inanıyorum.

'BURS MİKTARLARINDA YÜZDE 50 ARTIŞ'

2024-2025 Akademik Yılında üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarında yüzde 50 oranında artışa gittiğimizin müjdesini paylaştık. Buna göre; ön lisans ve lisans için 2 bin lira olan rakamı 3 bin liraya, yüksek lisansta 4 bin lira olan miktarı 6 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 6 bin lira olan tutarı 9 bin liraya çıkardık. Yeni burs miktarlarının üniversite öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.

'BAAS DİKTATÖRLÜĞÜ TAMAMEN ÇÖKTÜ'

Bölgemiz ancak demokrasi ve bir dönüm noktası ifadesiyle tarif ve tahlil edilecek evsafta kritik gelişmelere sahne oluyor. Komşumuz Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş dün itibarıyla artık yeni bir boyut kazandı. Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam asıl sahiplerinin kontrolüne geçerken 61 yıldır kanla, zulümle, baskıyla ve zorbalıkla ayakta kalan Baas diktatörlüğü de tamamen çöktü. Verilen sözlere rağmen yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulunan Tel Rıfat ve Münbiç'in teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Esed, arkasında 1 milyona yakın insanın katledildiği, 12 milyon insanın göç etmek zorunda kaldığı, birçok şehri enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak kaçmıştır.

'UZATTIĞIMIZ ELİN DEĞERİ BİLİNMEDİ'

Kalbimizin bir yarısı Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ise diğer yarısı Afrin'dir, Halep'tir, Hama'dır, Humus'tur, Şam'dır. Suriye ile ilgili hassasiyetimiz hiçbir zaman menfaat eksenli olmamıştır. Biz bu konuya hep vicdan penceresinden baktık, hep merhamet nazarından yaklaştık. Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiştir. Türk milleti kara günlerinde Suriyeli mazlumlara kucak açmasının izzetini bir şeref payesi olarak ebediyen taşıyacaktır. Suriye'de zalim Esed rejimiyle beraber, ülkemizde mülteci düşmanlığını körükleyen necis zihniyet de kaybetmiştir.

'SURİYE'YE GERİ DÖNÜŞLER ARTACAK'

Suriye'yi etkisi altına alan kuvvetli değişim rüzgarının, başta muhacirler olmak üzere tüm Suriye halkı için hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum. Suriye istikrara kavuştukça inşallah gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler de artacaktır. Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı da geçişlere açıyoruz. Biz muhalefetle bu konuda ne kavgalar verdik, onlar 'iktidar olur olmaz sizi kovacağız' derken biz tam aksine onları evimizde misafir etmenin erdemine ulaştık. Ana muhalefetin eski ve yeni yönetimine, devrik Şam rejiminin yasını tutmaktan vazgeçip, Suriye halkının sevincine ortak olmalarını tavsiye ediyorum.

'TÜRKİYE'NİN BAŞKA BİR ÜLKENİN TOPRAĞINDA GÖZÜ YOKTUR'

Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağında gözü yoktur. Sınır ötesi harekatlarımızın yegane amacı vatanı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır. Dün itibarıyla artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır. Türkiye, sınırlarının ötesinde yeni terör çıbanbaşlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır. Ne PKK ve Suriye'deki uzantıları ne DEAŞ ülkemizin muhatabı değil, muarızıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlaka ama mutlaka korunması gerekiyor.

BAKAN IŞIKHAN'A CHP'Lİ BELEDİYELER İÇİN TALİMAT

Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere başlıyor. Hem çalışmalarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum. Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye onları davet ediyorum. Sayın Bakan, kendilerini bu konuda çok daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var.

Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı hayata geçiriyoruz. Artık 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını, SGK tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz."