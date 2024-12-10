Cami Avlusunda Kalan Şahıs Ölü Bulundu

Antalya'da bir şahıs 3 gündür kaldığı cami avlusunda ölü bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeninin bulunmasından kısa bir süre önce cami görevlisinin ilgili kurumlardan şahsa yardımda bulunmaları için talepte bulunduğu öğrenildi.

Cami Avlusunda Kalan Şahıs Ölü Bulundu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Camii’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami avlusundaki bankların yanında bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Cami Avlusunda Kalan Şahıs Ölü Bulundu - Resim : 1

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bimekan olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 3 gündür cami avlusunda kaldığı öğrenilirken, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cami Avlusunda Kalan Şahıs Ölü Bulundu - Resim : 2

İsmi öğrenilemeyen şahsın cansız bedeninin bulunmasından kısa bir süre önce cami görevlisinin ilgili kurumlardan şahsa yardımda bulunmaları için talepte bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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