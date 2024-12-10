Türk Profesör İngiltere'de Kayboldu: Her Yerde Aranıyor

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyesi ve Cranfield Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp. İngiliz güvenlik güçleri ve Londra Konsolosluğu, Ekren'i bulmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Türk Profesör İngiltere'de Kayboldu: Her Yerde Aranıyor

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in, 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğu bildirildi. İngiliz güvenlik güçlerinin Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu öğrenilen Ekren'i arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Türk Profesör İngiltere'de Kayboldu: Her Yerde Aranıyor - Resim : 1

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamamaktadır. Bu üzücü durumla ilgili olarak, İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü ve Londra Konsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türk Profesör İngiltere'de Kayboldu: Her Yerde Aranıyor - Resim : 2

Kaynak: DHA

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