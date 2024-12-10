Esad'ın Yeraltı Hapishanesinde Vahşetin İzleri... Bir Odada 40 Ceset: İşkenceyle Katledilmişler!

Suriye'de devrilen ve yüz binlerce kişiye işkence uygulayan Beşar Esad rejimi tarafından kısa süre önce öldürüldüğü anlaşılan kişilerin cesetlere ulaşıldı. Bir odada istiflenen 30-40 kadar cesedin morluk ve eziklerle dolu olduğu dikkati çekti.

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Esad'ın Yeraltı Hapishanesinde Vahşetin İzleri... Bir Odada 40 Ceset: İşkenceyle Katledilmişler!

Sednaya Hapishanesi ve diğer işkence merkezlerindeki vahşetin izlerini araştıran gazeteciler, öldürülen kişilerin hastanelerdeki izlerini sürdü. Başkent Şam'daki Harasta Askeri Hastanesi'ne giden ekipler, burada kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış ancak isimlerin bulunmadığı cesetleri görüntüledi.

30-40 CESET BİR ODAYA İSTİFLENMİŞ

Bir odada istiflenen 30-40 kadar cesedin morluk ve eziklerle dolu olduğu dikkati çekti. İşkenceden geçirilerek öldürüldüğü anlaşılan kişilerin hastaneye yakın zamanda bırakıldığı tahmin ediliyor.

CESETLER KAYIT ALTINA ALINDI

Hastaneye araştırma için gelen bazı gruplar da çürümeye başlayan cesetlerin durumunu belgelendirip kayıt altına alarak, kimlik tespitlerini yapmaya hazırlanıyor.

Suriye'de devrilen Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının, ülke genelinde ölüm merkezine dönmüş çok sayıda işkence merkezi olduğu biliniyor. Bunların en bilineni olan Sednaya Hapishanesi'ne akın akın gelen binlerce kişi halen yakınlarına ait izler bulmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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