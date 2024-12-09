Türkiye’ye Sıfır Noktasında! İsrail Suriye'de Saldırılarını Genişletti: Lazkiye Limanı ve Kamışlı Havalimanı'nı Vurdu

Tel Aviv yönetimi, Esed rejiminin devrildiği Suriye'de farklı askeri merkezlere saldırılarını sürdürüyor. İsrail, başkent Şam'da Barze bölgesindeki "Bilimsel Araştırma Merkezi", Şam kırsalındaki Akraba Havaalanı’ndaki askeri helikopterler, Cemraya bölgesi, silah depoları ve "Askeri Bilim ve Araştırma Merkezi"ne saldırdı.

Askeri Bilim ve Araştırma Merkezi, 10 defa İsrail saldırılarına hedef oldu. Tel Aviv yönetimi, Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesindeki "Bilimsel Araştırma Merkezi"ni hedef aldı. Humus'taki havalimanı ve askeri noktalar İsrail'in saldırdığı alanlardan oldu. İsrail ayrıca, Lazkiye'de hava savunma sistemleri ve şehrin Mina bölgesine saldırı düzenledi.

TÜRKİYE'YE SIFIR NOKTASINDA

İsrail'in hava saldırılarında, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı Askeri Havalimanı'nı da vurdu. Öte yandan, İsrail’e, devrilen Esed rejimi ordusundan kaçarak sığınan bazı rejim ordusu askerlerinin de koordinat sağladığı iddia ediliyor. İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre, İsrail ordusu, gece de Suriye geneline düzenlediği hava saldırılarında 100 hedefi vurmuştu.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ İŞGAL ETMESİ

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu. İsrail ordusu, askerlerinin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA