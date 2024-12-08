İsrail’den Yeni Hamle: Şam'a Hava Saldırı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından durum değerlendirmesinde bulunulduğu belirtildi. Bu kapsamda, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki belirli bölgelere ve İsrail'in Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet konuşlandırıldığı belirtildi.

YENİ HEDEF ŞAM

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı hedef aldı. Adı açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, İsrail ordusunun Şam’ın Kafr Sousa bölgesindeki İranlı bilim adamlarının füze geliştirdiği iddia edilen bir araştırma merkezine üç hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırıdaki can ve mal kaybı bilinmiyor.

Kaynak: İHA