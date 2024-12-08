Trump'tan Fed Mesajı: 'Paranın Patronu' Powell'ı Görevden Alacak mı?

2024'te yeniden başkan seçilen Donald Trump, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın görevine müdahale etmeyeceğini belirtti. Ancak Trump, Powell'a olan eleştirilerini dile getirerek, başkanın faiz oranları üzerinde doğrudan etkili olmasının gerektiğini savundu. Powell'ın görev süresi 2026'ya kadar devam edecek olsa da Trump’ın geçmişteki tutumu, bu açıklamanın ardından yeniden tartışmalara yol açtı.

'GÖREVDEN ALMAYI PLANLAMIYORUM'

Trump, NBC'den Kristen Welker ile yaptığı röportajda Powell’ın görev süresini kısaltma planı olup olmadığı sorusuna net bir şekilde “Planlamıyorum” yanıtını verdi. Röportaj sırasında Welker, Powell’ın olası bir görevden alma durumunda istifa etmeyeceğini söylediğini hatırlattı ve Trump’a, Powell’ın yerine birini atamayı düşünüp düşünmediğini sordu. Trump’ın yanıtı ise belirsizliğe yer bırakmayacak şekildeydi:

“Hayır, sanmıyorum. Ama eğer böyle bir şey istemiş olsaydım belki de yapardı. Ama şu anda bunu yapmak gibi bir planım yok.”

POWELL-TRUMP ÇATIŞMASI

Trump 2018 yılında Powell’ı Fed Başkanı olarak atamıştı. Ancak kısa bir süre sonra faiz oranları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Powell’a yönelik eleştirilerini açıkça dile getirmiş ve onu görevden alma fikrini gündeme getirmişti. Trump, Powell’ın faiz oranlarını artırarak ekonomik büyümeyi yavaşlattığını savunmuş ve onun yerine daha “uyumlu” bir başkan getirmek istediğini ima etmişti. Bu durum, Trump’ın görev süresince Powell ile birçok kez çatışmasına neden olmuştu.

2022 yılında Başkan Joe Biden, Powell’ı ikinci bir dört yıllık dönem için yeniden atadı ve böylece Powell’ın görev süresi 2026’ya kadar uzatıldı.

FAİZ YETKİSİ TARTIŞMALARI

Trump’ın Powell’a yönelik eleştirilerinin temelinde, başkanın ekonomik politikalar üzerindeki yetkisinin artırılması gerektiği görüşü yatıyor. Trump, Powell’ın bağımsız bir kurum olan Federal Rezerv’i gereksiz yere sert faiz politikalarına yönelttiğini savunuyor. Daha önceki bir açıklamasında “Faiz oranları üzerinde daha fazla söz sahibi olmam gerekiyor. Amerikan ekonomisinin büyümesini hızlandırmak için bu şart” demişti.

Ancak Powell, Federal Rezerv’in bağımsızlığına vurgu yaparak, alınan kararların siyasi baskılardan uzak tutulması gerektiğini savunuyor. Powell’ın bu duruşu, onun görev süresi boyunca hem Trump hem de Biden yönetimleriyle çeşitli gerilimler yaşamasına yol açtı.

TRUMP'IN TUTUMU KALICI OLUR MU?

Trump’ın Powell’ı görevden almama planını açıklamış olsa da, geçmişteki ani karar değişiklikleri göz önüne alındığında bu tutumun ne kadar sürdürülebilir olduğu merak konusu. Ekonomik göstergelere ve Fed’in önümüzdeki dönemde alacağı kararlara bağlı olarak Trump’ın bu konuda yeniden bir çıkış yapıp yapmayacağı ilerleyen günlerde netleşecek.

Kaynak: NBC News