Obama ve Trump’ın Terzisi Türk Çıktı! İkisi de Giysilerinde Onun İmzasını Taşıyor

İstanbul'daki 18 yıllık mesleki kariyerinin ardından Londra'dan aldığı iş teklifini kabul eden 50 yaşındaki İbrahim Coşkun, Ankara Antlaşması ile 5 yıldan bu yana Londra'da mesleğini icra etmeye başladı.

Aslen Tuncelili olan Coşkun, ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Galler Prensesi Kate Middleton, Sussex Düşesi Meghan Markle gibi dünyaca ünlü isimlerin terziliğini yaptı.

“OBAMA İLE TRUMP İLE ÇALIŞTIK”

5 yıldan bu yana Londra'da çalıştığını belirten Coşkun “İstanbul'da çalışırken Londra'ya davet edildim. Burada Sussex Düşesi Meghan Markle için tasarım yaptık. Başarılı bir proje oldu. Michelle Obama ile Ivanka Trump ile çalıştık. Bu çalışmalar nedeniyle yeni bir modelhane açtık. Türkiye'deki bütün çalışmaları buraya getirdik. Galler Prensesi Kate ile çalıştık ve başarılı geçti” dedi.

Kaynak: İHA