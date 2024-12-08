Milyonların Gözü Kulağı 10 Aralık'ta! TÜRK-İŞ'ten MÜSİAD'a Asgari Ücret Tepkisi

Milyonların gözü, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını yapacağı 10 Aralık Salı gününe çevrildi. Zonguldak'ta katıldığı bir programda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan ise asgari ücret tartışmalarına ilişkin yeni açıklama geldi.

'İNSANIN İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİ...'

Mevcut ücretin kabul edilebilir tarafının bulunmadığını, emekli maaşının asgari ücretin altında kaldığını, idarecilerin kadını, kamuyu ve emeği koruması gerektiğini vurgulayan Atalay, "Geçinmeyle ilgili insanların sıkıntısı var. Onun için bizim komisyonun hükümetin önüne götüreceği taleplere kulak verirler, makul rakam gelirse arkadaşlarımız orada olur" diye konuştu.

DİSK ve HAK-İŞ ile ortak açıklama yaptıklarını anımsatan Atalay, "Rakamdan öte insanın insanca yaşayabileceği ve en azından hayat standartlarına nefes aldıracak ücret olması lazım. Asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettiği müddetçe asgari ücretin ne önemi, ne özelliği var. Asgari ücret bir noktaya gelsin ama enflasyonu da bir an evvel dizginlemeleri gerekiyor. Yoksa alınan asgari ücretin önemi kalmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD BAŞKANINA TEPKİ

MÜSİAD'ın asgari ücrete ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Atalay, "Hiç uygun değil, hiç doğru değil" diyerek şöyle konuştu:

"Onların hepsi işveren, patron arkadaşlarımız. Tabii ki onlar da olacak bu ülkede, onlara da ihtiyacımız var ama şöyle bir baksınlar. 'Ben bu rakamı söylediğim zaman, asgari ücretlinin eline ne geçecek. Bu adam bu ücretle kaç gün geçinecek.' Kendileri böyle baksınlar. Yarın öbür gün kimin ne olacağı, kimin başına ne geleceği hiç belli değil. Onun için emeklinin, asgari ücretlinin talebine kulak versinler."

MÜSİAD BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Bloomberght'de bir programa katılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde bir artışın doğru olmayacağını söylemişti.

İLK TOPLANTI 10 ARALIK'TA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü yapacak. 15 üyeden oluşan komisyonda; işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsil eden TİSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Toplantıya, asgari ücretle çalışan 4 kişi de katılacak. Komisyonda ilk kez bir gazeteci de yer alacak.

Kaynak: AA