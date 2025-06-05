İnşaatta Bir Dönem Resmen Sona Eriyor: Yeni Sistemle Artık Zorunlu Oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, inşaat sektöründe nitelikli iş gücünü artırmayı hedefleyen yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren yönetmelikle, artık yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri, "Yetki Belgeli Yapı Ustası" olmayan kişileri işe alamayacak. Yeni sistem, proje büyüklüğüne göre kademeli şekilde devreye girecek ve 2025'ten itibaren uygulanmaya başlanacak.
USTALARIN BELGE ZORUNLULUĞU YASAL GÜVENCEYE ALINDI
Yapılan düzenleme ile birlikte, inşaat ve tesisat gibi sahada çalışan tüm ustalar için yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yetki belgesi bulunmayan ustalarla çalışılması halinde, yalnızca müteahhit değil, şantiye şefleri ve teknik sorumlular da sorumluluk altında olacak. Fenni mesuller, belgesiz usta tespiti yapmaları durumunda bunu en geç 6 iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorunda olacak.
ŞANTİYE-M SİSTEMİYLE MERKEZİ KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI
Yetki belgeli yapı ustaları, kayıtlarını e-Devlet üzerinden oluşturacak. Bu kayıtlar, Bakanlık tarafından işletilen Şantiye-M sistemine aktarılacak. Ayrıca her usta, kayıtlarını her 5 yılda bir yenilemekle yükümlü olacak. Bakanlık, ihtiyaç halinde ilgili kişi ve kurumlardan ek bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesini isteyebilecek.
ŞANTİYE ŞEFLERİNE YENİ TAKİP SORUMLULUĞU
Toplam inşaat alanı 500 metrekareyi aşan projelerde görev yapan şantiye şefleri, çalıştırılan tüm ustaların işe başlama ve işten ayrılma tarihlerine ilişkin bilgileri, en geç 7 iş günü içinde Şantiye-M sistemine bildirmekle yükümlü olacak.
UYGULAMA TAKVİMİ KADEMELİ ŞEKİLDE İLERLEYECEK
Yeni sistemin uygulama tarihleri projelerin büyüklüğüne göre şu şekilde belirlendi:
500 ila 1.500 metrekare arası yapılar: 31 Aralık 2025
1.500 ila 4.500 metrekare arası yapılar: 31 Aralık 2028
4.500 metrekare üzeri yapılar: 31 Aralık 2027
BELGESİZ ÇALIŞTIRANLARA YAPTIRIM GELİYOR
Yeni düzenlemeyle birlikte denetim mekanizmalarının da güçlendirilmesi bekleniyor. Yetki belgesiz usta çalıştırılması durumunda hem yapı sahibi hem teknik sorumlular idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Böylece hem kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi hem de sektörde iş güvenliği ve kalite standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.