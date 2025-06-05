İnşaatta Bir Dönem Resmen Sona Eriyor: Yeni Sistemle Artık Zorunlu Oldu

USTALARIN BELGE ZORUNLULUĞU YASAL GÜVENCEYE ALINDI

Yapılan düzenleme ile birlikte, inşaat ve tesisat gibi sahada çalışan tüm ustalar için yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yetki belgesi bulunmayan ustalarla çalışılması halinde, yalnızca müteahhit değil, şantiye şefleri ve teknik sorumlular da sorumluluk altında olacak. Fenni mesuller, belgesiz usta tespiti yapmaları durumunda bunu en geç 6 iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorunda olacak.

ŞANTİYE-M SİSTEMİYLE MERKEZİ KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI

Yetki belgeli yapı ustaları, kayıtlarını e-Devlet üzerinden oluşturacak. Bu kayıtlar, Bakanlık tarafından işletilen Şantiye-M sistemine aktarılacak. Ayrıca her usta, kayıtlarını her 5 yılda bir yenilemekle yükümlü olacak. Bakanlık, ihtiyaç halinde ilgili kişi ve kurumlardan ek bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesini isteyebilecek.