Netflix Türkiye'de Abonelik Ücretlerine Yeni Zam: Güncel Paket Fiyatları Belli Oldu
Dijital içerik platformları arasında lider konumda yer alan Netflix, Türkiye’deki kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir fiyat güncellemesine daha imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Netflix, Türkiye'de abonelik ücretlerine yaptığı yeni bir zamla gündeme geldi. Netflix'in en düşük fiyatlı planı 149,99 TL’den 189,99 TL’ye çıkarıldı. Böylece platform, yaklaşık yüzde 26 oranında bir zam yapmış oldu.
NETFLİX 2025 ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaptığı fiyat artışından sonra bir süredir sabit kalan ücretler, yeni zamla birlikte yeniden yukarı yönlü güncellendi. Abonelik seçeneklerinde içerik ve kalite farkına göre değişen fiyatlar, yeni dönemde şu şekilde olacak:
Temel Plan: 189,99 TL
Standart Plan: 289,99 TL
Özel Plan: 379,99 TL
YENİ PAKET FİYATLARINDA NELER SUNULUYOR?
Temel Plan, reklamsız içerik izleme deneyimini yalnızca tek bir cihaz üzerinden sunuyor ve yayın kalitesi HD seviyesinde tutuluyor. Bu plan daha çok tek kullanıcılar için tercih ediliyor.
Standart Plan’a geçildiğinde, aynı anda iki farklı cihazdan içerik izlemek ve bu cihazlara içerik indirmek mümkün hale geliyor. Görüntü kalitesi ise Full HD olarak yükseltiliyor.
En kapsamlı seçenek olan Özel Plan ise aynı anda dört ayrı cihazdan izleme imkanı sunuyor ve altı cihaza kadar eş zamanlı içerik indirmeyi destekliyor. Bu pakette yayın kalitesi 4K Ultra HD seviyesinde oluyor.