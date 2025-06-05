Netflix Türkiye'de Abonelik Ücretlerine Yeni Zam: Güncel Paket Fiyatları Belli Oldu

YENİ PAKET FİYATLARINDA NELER SUNULUYOR?

Temel Plan, reklamsız içerik izleme deneyimini yalnızca tek bir cihaz üzerinden sunuyor ve yayın kalitesi HD seviyesinde tutuluyor. Bu plan daha çok tek kullanıcılar için tercih ediliyor.

Standart Plan’a geçildiğinde, aynı anda iki farklı cihazdan içerik izlemek ve bu cihazlara içerik indirmek mümkün hale geliyor. Görüntü kalitesi ise Full HD olarak yükseltiliyor.

En kapsamlı seçenek olan Özel Plan ise aynı anda dört ayrı cihazdan izleme imkanı sunuyor ve altı cihaza kadar eş zamanlı içerik indirmeyi destekliyor. Bu pakette yayın kalitesi 4K Ultra HD seviyesinde oluyor.