Trump, David Sacks'ı 'Yapay Zeka ve Kripto Çarı' Olarak Seçti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Sacks'ın bu görevde, ABD'nin rekabet gücünün geleceği açısından kritik öneme sahip olan yapay zeka ve kripto para alanlarında yönetimin politikalarına rehberlik edeceğini bildirdi.

Sacks'ın Amerika'yı her iki alanda da açık ara küresel lider yapmaya odaklanacağının altını çizen Trump, internette ifade özgürlüğünü koruyacağını ve kendilerini "büyük teknoloji" sansüründen uzaklaştıracağını belirtti.

Donald Trump, "Sacks, yasal bir çerçeve üzerinde çalışacak, böylece kripto endüstrisi istediği netliğe sahip olacak ve ABD'de gelişebilecek." ifadesini kullandı.

Sacks'ın ayrıca Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'ne liderlik edeceğini duyuran Trump, Sacks'ın 25 yıldır Silikon Vadisi'ndeki "en ikonik şirketlerden bazılarını kuran ve bunlara yatırım yapan son derece başarılı bir girişimci ve yatırımcı" olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA