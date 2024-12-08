Suriye’yi Neler Bekliyor? 3 Büyük Çatışma Riski

Suriye'de 27 Kasım'da başlayan çatışmaların ardından bugün Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar, Şam'a girdi. Cihatçılar Suriye'de yönetimi ele geçirirken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeyi terk etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Esad'ın cihatçılarla müzakere yaptığı" kaydedilerek, "Müzakereler sonucunda Esad, iktidarı barış yoluyla devretme talimatını vererek görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti. Rusya, bu müzakerelerde yer almadı" ifadeleri kullanıldı.

Halk TV'de Mustafa Sönmez'in sunduğu "Parametre" programına kayılan CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, cihatçıların yönetimi ele geçirmesini değerlendirdi.

İRAN'IN AKDENİZ'DEKİ BAĞLANTISI KESİLDİ

"Asıl önemli olan Suriye'nin İran'sızlaştırılması ve Esad'sızlaştırılmasıydı" diyen Uzgel, "Bu kısmı büyük ölçüde gerçekleşti. İran'ın artık tekrar Suriye'nin üzerinde bir nüfus sağlaması, oraya militanlarını göndermesi, Hizbullah tekrar Suriye'de tutunabilmesi... İran'ın Akdeniz'deki bağlantısı kesildi" ifadelerini kullandı.

ÖZERK YAPILANMALAR

Suriye'de bundan sonra ne olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uzgel, "Biraz iç dinamiklere bakacaklar. Lazkiye civarında özerk bir yapılanma olur. Ama Suriye ana hatlarıyla Fırat'ın doğusu ve batısı arasında bölündü. Fiilen bir bölünme var" diye konuştu.

ÇATIŞMA RİSKİ

Suriye'de bundan sonrasının ucu açık olduğunu belirten Uzgel, sürecin çok yoğun çatışmalara gidebileceğini kaydetti.

İlhan Uzgel, Suriye'de 3 büyük çatışma riskini şöyle anlattı:

1- Şam'ın güneyinde muhalif bir grup var. Şam'ı onlar ele geçirdi daha önce, birbirleriyle yarıştılar. HTŞ'nin kendisi var. Amerika'nın desteklediği ÖSO var. Türkiye'nin desteklediği eski ÖSO'dan farklı.

Bir de HTŞ, 10'dan fazla küçük örgütlerden oluşuyor. HTŞ çatı örgüt. Şu an sakin görünüyor ama 1-2 hafta sonra iç çatışmaları başlayabilir. Ganimet paylaşımı sorunları yaşanabilir. Suriye'deki radikal örgütler kendi aralarında hep çatıştılar.

2- PYD ile HTŞ arasında çatışmalar başlayabilir saha kontrolü üzerine. Mesela petrol bölgesini kim kontrol edecek, pay verilecek mi? Çünkü orayı PYD kontrol ediyor. Petrolü hem Kuzey Irak'a gönderiyor hem Suriye yönetimine satıyordu.

3- Üçüncü büyük risk, HTŞ ile Türkiye'nin kontrol ettiği Suriye Milli Ordusu arasında bir çatışma çıkması."