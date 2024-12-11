Elazığ'dan Kahreden Haber: Kuduz Tedavisi Gören 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Elazığ'da, kuduz hastalığı nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Muhammed Muaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa'dan sevk edilen yabancı uyruklu çocuğun cenazesi, ailesine teslim edilerek defnedilmek üzere memleketine götürüldü.
Şanlıurfa’da kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.
Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.
Kaynak: İHA
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