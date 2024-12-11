Elazığ'dan Kahreden Haber: Kuduz Tedavisi Gören 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Elazığ'da, kuduz hastalığı nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Muhammed Muaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa'dan sevk edilen yabancı uyruklu çocuğun cenazesi, ailesine teslim edilerek defnedilmek üzere memleketine götürüldü.

Son Güncelleme:
Elazığ'dan Kahreden Haber: Kuduz Tedavisi Gören 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’da kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.

Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kuduz Elazığ Şanlıurfa
Son Güncelleme:
İsrail Suriye'yi Vuruyor, Son 48 Saatte 480 Hava Saldırısı İsrail Suriye'yi Vuruyor, Son 48 Saatte 480 Hava Saldırısı
Dolar/Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar Dolar/Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar
Şükran Ovalı Herkesi Çok Üzmüştü! İyi Haber Sonunda Geldi Şükran Ovalı Herkesi Çok Üzmüştü! İyi Haber Sonunda Geldi
Şam Usulü İrmik Helvası! Dağılma Olmuyor ve Tavaya Yapışmıyor Şam Usulü İrmik Helvası! Dağılma Olmuyor ve Tavaya Yapışmıyor