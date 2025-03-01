Eskişehir'de Kaza: Motosiklet, Otomobilin Altına Girdi

Eskişehir'de bir motosiklet, otomobilin altına girdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de Kaza: Motosiklet, Otomobilin Altına Girdi

Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arabacılar Bulvarı’ndan ilerleyen 34 FIY 649 plakalı motosiklet sürücüsü H.Ç., Yamantürk Sokak’tan gelen U.S. idaresindeki 26 ST 171 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucu motosiklet otomobilin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü H.Ç., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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