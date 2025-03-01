THK'nın Satışa Çıkardığı Yangın Söndürme Uçakları Bakan Yumaklı'ya Soruldu

Orman yangınları özellikle yaz aylarında Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri haline gelirken, kayyımla yönetilen Türk Hava Kurumu’nun (THK) ‘yeniden yapılanma’ adı altında 8 yangın söndürme uçağını satma kararı aldığına yönelik haberler gündeme bomba gibi düştü.

Konuyu Meclis gündemine getiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili İdris Şahin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Satışa çıkarılan uçaklara toplam 37,66 milyon dolar değer biçildiğini hatırlatan Şahin, yangın söndürme konusunda önemli bir işleve sahip uçakların Bakanlık tarafından satın alınıp alınmayacağına ilişkin bir soru yöneltti.

Önergesinde THK’nın yangın söndürme konusunda sık sık eleştirildiğini vurgulayan Şahin, “Bugün geldiğimiz noktada, THK yönetimi yeniden yapılanma adı altında elinde bulundurduğu 8 adet yangın söndürme uçağını satma kararı almıştır. Bu 8 uçağa 37,6 Milyon Amerikan Doları değer biçilmiştir. Bu uçakların devlet erki dışında alıcısı olmayacağı aşikardır. Sivil bir STK olan fakat kayyum tarafından yönetilen THK’nın elinde bulunan ve yangınların söndürülmesi konusunda elzem teşkil satışa konu uçakların bakanlığınız tarafından alınması söz konusu mudur?” İfadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi