Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 bin 870 sentetik hap ele geçirildi.

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 870 adet sentetik ecza ve 1 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü belirterek, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.

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Kaynak: İHA

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