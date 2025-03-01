Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 870 adet sentetik ecza ve 1 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü belirterek, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.

Kaynak: İHA