Denizli'de Yüklü Miktarda Uyuşturucu İle Yakalandılar

Denizli Honaz'da iki şüpheli yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de Yüklü Miktarda Uyuşturucu İle Yakalandılar

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde belirlenen 2 adese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 156 adet satışa hazır fişek halinde 121 gram esrar ile 108 gram esrar olmak üzere toplam 229 gram esrar, 92 adet uyuşturucu hap, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan Samsun’da Uyuşturucu BaskınıJandarmadan Samsun’da Uyuşturucu BaskınıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu Denizli
Düzce’de Polislerden Şok Denetim Düzce’de Polislerden Şok Denetim
Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu! Tam 365 Kilo... İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu! Tam 365 Kilo...
ÇOK OKUNANLAR
Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...' Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...'
Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti
Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü
Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması
Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura! ‘Vergiden Kaçarım’ Diyen Herkesi Tek Tek Buldular: Beyanname için Süre Başladı, ‘33 Bin TL’ Detayı Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura!