Düzce’de Polislerden Şok Denetim

Düzce'de trafik kurallarının daha yaygın şekilde kullandırılması için polis ekiplerinin uygulamaları devam ediyor. Bu kapsamda ekipler bir kez daha şok denetim gerçekleştirdi.

Düzce’de Polislerden Şok Denetim

Düzce'de sürücülerin trafik kurallarına daha yaygın şekilde uyması için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli noktalarında şok denetimler gerçekleştirerek araç sürücülerinin trafik kurallarını daha yaygın olarak uyması konusunda bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Düzce’de Polislerden Şok Denetim - Resim : 1

Sürücülere emniyet kemerli araç kullanımı, hız, ışık kullanımı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulurken; muayene ve sigorta konularında da uyarılar yapılıyor.

Düzce’de Polislerden Şok Denetim - Resim : 2

Yapılan son denetimlerle birlikte şehir genelinde hem kaza sayılarının düşürülmesi hem de trafik kurallarına uyulması noktasında artış sağlanması hedefleniyor.

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Kaynak: İHA

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