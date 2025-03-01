Düzce’de Polislerden Şok Denetim

Düzce'de sürücülerin trafik kurallarına daha yaygın şekilde uyması için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli noktalarında şok denetimler gerçekleştirerek araç sürücülerinin trafik kurallarını daha yaygın olarak uyması konusunda bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Sürücülere emniyet kemerli araç kullanımı, hız, ışık kullanımı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulurken; muayene ve sigorta konularında da uyarılar yapılıyor.

Yapılan son denetimlerle birlikte şehir genelinde hem kaza sayılarının düşürülmesi hem de trafik kurallarına uyulması noktasında artış sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA