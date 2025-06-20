Koç Holding'in En Büyük Rakibi Bir Yıldız Gibi Parladı, Sessizce Battı

1919’da Ankara’nın Karagedik köyünde dünyaya gelen Tevfik Ercan, İsviçre’de aldığı ekonomi ve ticaret eğitiminin ardından Türkiye’ye döndü ve kısa sürede ticaretteki başarısıyla dikkat çekti. İlk büyük girişimi, Yeşilköy’deki 15 odalı Çınar Oteli’ni satın alarak onu uluslararası standartlarda bir tesise dönüştürmesi oldu.

OTOMOTİVDE MAN ADIMIYLA ZİRVEYE

1966’da Alman ortaklarla birlikte kurduğu MAN Otobüs ve Kamyon A.Ş., Ercan’ın otomotivdeki en güçlü hamlesi oldu. Ardından forklift ve iş makineleri üretiminde İsmak markasıyla sektöre giren Ercan, 1970’lerin sonlarında kurduğu Ercan Holding ile Türkiye’deki en büyük sanayi kuruluşlarından birini inşa etti. Traktör üreticisi Burtrak’a da ortak olan holding, birçok alanda faaliyet göstermeye başladı.

1983 yılında Bülent Ulusu’nun da katıldığı temel atma töreniyle ağır dizel motor fabrikasının temelleri atıldı. 1984’te ise dönemin başbakanı Turgut Özal’ın açılışını yaptığı MAN fabrikası, Ercan Holding’in gücünü zirveye taşıdı.