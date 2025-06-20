Koç Holding'in En Büyük Rakibi Bir Yıldız Gibi Parladı, Sessizce Battı
Bir dönemin sanayi devlerinden biri olan Ercan Holding’in çöküş süreci, aradan geçen yıllara rağmen yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin en büyük 10 şirketinden biri olarak Koç Holding’e rakip gösterilen holdingin dramatik çöküşü, sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden konuşulmaya başlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
1919’da Ankara’nın Karagedik köyünde dünyaya gelen Tevfik Ercan, İsviçre’de aldığı ekonomi ve ticaret eğitiminin ardından Türkiye’ye döndü ve kısa sürede ticaretteki başarısıyla dikkat çekti. İlk büyük girişimi, Yeşilköy’deki 15 odalı Çınar Oteli’ni satın alarak onu uluslararası standartlarda bir tesise dönüştürmesi oldu.
OTOMOTİVDE MAN ADIMIYLA ZİRVEYE
1966’da Alman ortaklarla birlikte kurduğu MAN Otobüs ve Kamyon A.Ş., Ercan’ın otomotivdeki en güçlü hamlesi oldu. Ardından forklift ve iş makineleri üretiminde İsmak markasıyla sektöre giren Ercan, 1970’lerin sonlarında kurduğu Ercan Holding ile Türkiye’deki en büyük sanayi kuruluşlarından birini inşa etti. Traktör üreticisi Burtrak’a da ortak olan holding, birçok alanda faaliyet göstermeye başladı.
1983 yılında Bülent Ulusu’nun da katıldığı temel atma töreniyle ağır dizel motor fabrikasının temelleri atıldı. 1984’te ise dönemin başbakanı Turgut Özal’ın açılışını yaptığı MAN fabrikası, Ercan Holding’in gücünü zirveye taşıdı.
TURGUT ÖZAL’IN DESTEKLEDİĞİ GİRİŞİMCİ
Tevfik Ercan, Turgut Özal’ın serbest piyasa ekonomisi vizyonunun en ateşli destekçilerindendi. Özal’ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal, yıllarca holdingin genel koordinatörlüğünü üstlendi. Ercan, Japonya modelini örnek göstererek sanayide radikal dönüşümlere ihtiyaç olduğunu savundu.
SEKTÖRDEN SEKTÖRE YATIRIM, SINIRSIZ VİZYON
Sadece otomotivle sınırlı kalmayan Ercan, kimya, savunma, turizm, eğitim ve sigorta gibi birçok alanda yatırımlar yaptı. Volvo’nun Türkiye distribütörlüğünü aldı, Krauss-Maffei firmasıyla zırhlı araç üretimine adım attı. 1985’te Türkiye’nin en zenginleri arasında ilk 10’a girmeyi başardı.
1986’da Fenerbahçe’yi iki yıllığına kiralama önerisini kamuoyuna sunması ise dönemin spor kamuoyunda geniş yankı buldu.
1988 KRİZİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
1988’de yaşanan ekonomik şok, Ercan Holding’in dengesini bozdu. Dövizin yükselmesi, faiz oranlarının %65’e fırlaması holdingi hazırlıksız yakaladı. Bankalar haciz işlemleri başlattı; kamyonlar, ofisler, hatta iletişim cihazları dahi haczedildi. MAN fabrikası Alman ortaklara 10 yıllığına devredildi, Ercan’ın hissesi %20’ye kadar geriledi. 2.100 çalışan sayısı kısa sürede 400’e düştü.
TEVFİK ERCAN’IN HAYAL KIRIKLIĞI
Yaşananlar sonrası bankaları suçlayan Tevfik Ercan, “Kazanan firmaları bile çalıştırmadılar. Bizi limon gibi sıktılar” diyerek tepkisini dile getirdi. Devletten destek bekleyen Ercan’a dönemin başbakanından “Halit Narin gibi villasını satsın” cevabı geldi. Ercan, gerçekten de villasını, mülklerini ve altınlarını elden çıkardı.
KÜÇÜLME STRATEJİSİ VE ZORLU YILLAR
1990’da aktif iş yaşamından çekilen Tevfik Ercan, şirketi oğlu Murat Ercan’a devretti. 1998’de Meges’in %50,1 hissesi Almanlara satıldı. 2002’de konuşan Murat Ercan, “Büyüklük iddiasını bıraktık, artık sadece sağlıklı kalmayı hedefliyoruz” açıklamasıyla geçmişte yapılan borçlu büyümeye eleştirel bir yaklaşım sergiledi.
VE SESSİZ BİR VEDA
Tevfik Ercan, 2004 yılında 85 yaşında hayata veda etti. Geride yüzlerce kişinin çalıştığı fabrikalar, Türkiye'nin sanayi hafızasında yer eden yatırımlar ve derin izler bırakan bir sanayi öyküsü bıraktı.
DERS NİTELİĞİNDE BİR HİKÂYE
Ercan Holding’in yükselişi ve çöküşü, Türkiye iş dünyası için hâlâ ders niteliğinde. Tevfik Ercan’ın cesur adımları, geniş vizyonu ve sanayideki etkisi unutulmasa da, finansal dalgalanmalara karşı hazırlıksız olmak ve kontrolsüz büyüme, bir devin sessizce sahneden çekilmesine neden oldu.