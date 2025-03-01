İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu! Tam 365 Kilo...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yürütülen uyuşturucu operasyonuna dair bilgi verdi.

Yerlikaya, operasyonun, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerindeki 13 farklı adrese düzenlendiğini belirtti.

12 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 12 şüphelinin de yakalandığını aktardı.

Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" ifadesini kullandı. Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, operasyonu koordine eden Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Kaynak: AA