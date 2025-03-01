İhraç Edilen Teğmenlerin Sorgusunda 'İtiraf Et' Baskısı: 'Ebru Teğmen Söyledi Sen de Söyle'

Kara Harp Okulu'nun yeminin töreninin ardından TSK'dan ihraç edilen teğmenler bir bir konuyu mahkemeye taşırken, son olarak Batuhan Gazi Kılıç da İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dilekçede, sorgu sırasındaki ihlallere dikkat çekildi.

İhraç Edilen Teğmenlerin Sorgusunda 'İtiraf Et' Baskısı: 'Ebru Teğmen Söyledi Sen de Söyle'

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde kılıç çatarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı attıkları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerden biri daha Disiplin Kurulu kararının iptali için İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Teğmen

lerden Gündar’ın arından Batuhan Gazi Kılıç da Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararının iptali için dava açtı. Dava dilekçesinde YDK kararının hukuka aykırı olarak alındığı bildirilirken, kararın yalnızca bir oy fazlası ile alındığına dikkat çekildi.

'SAVUNMA HAKKI İHLAL EDİLDİ'

Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, disiplin soruşturma heyetinin teğmenlerin beyanlarına müdahalede bulunduğunun belirtilidği dilekçede, “Soruşturma Heyetinde müvekkilin rütbesine göre general, albay ve yarbay gibi çok üst rütbede personelin görevlendirilmiş olması, tanık ve soruşturulanlara avukatların da olmadığı bir ortamda 'öyle olmaz, şöyle mi dedin, şöyle yazalım' şeklindeki tavrı nedeniyle savunma hakkı ihlal edildi” ifadelerine yer verildi.

Sorgu sırasında, 'Ebru teğmen önceden planlama yaptığını söyledi, sen de kabul et artık' veya 'İzzet Teğmen önceden planlama yaptığını söyledi, sen de kabul et artık' şeklinde sorgu yöntemlerinin kullanıldığı bildirilen dilekçede, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganının protest bir eylem olmadığına dikkat çekildi.

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Kaynak: Nefes

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