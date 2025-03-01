Yangında Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Menderes Bulvarı'nda yer alan bir tekel bayinde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, tekel bayindeki yangına müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmaları esnasında, iş yeri sahibine ait olduğu belirtilen ve içerde mahsur kalan köpek de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İçerde kimsenin yer almadığı büfe yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA