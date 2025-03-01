Yangında Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, tekel büfesinde çıkan yangın mahallede tedirginliğe yol açtı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kaldığı öğrenilen köpeği de kurtarırken, yangında can kaybı yaşanmadı.

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Yangın, saat 20.00 sıralarında Menderes Bulvarı'nda yer alan bir tekel bayinde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangında Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı - Resim : 1

İtfaiye ekipleri, tekel bayindeki yangına müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü.

Yangında Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı - Resim : 2

Yangın söndürme çalışmaları esnasında, iş yeri sahibine ait olduğu belirtilen ve içerde mahsur kalan köpek de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İçerde kimsenin yer almadığı büfe yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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