Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti

Terör örgütü PKK’nın Yürütme Komitesi, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısının ardından bir açıklama yaptı. Komite, bugünden itibaren ateşkes ilan ettiklerini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de Meclis kürsüsünden başlattığı süreçte yeni bir aşama kaydedildi. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a seslenen Bahçeli, “Örgütü lağvet, TBMM’de DEM Parti grubunda konuş” ifadelerini kullanmış, ardından DEM Parti, oluşturduğu bir heyetle İmralı görüşmelerine başlamıştı.

FESİH ÇAĞRISI

İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelerin üçüncüsü geçtiğimiz gün gerçekleşti. Son görüşmenin ardından Öcalan'ın mesajı okundu. Öcalan, PKK'ya fesih ve silah bırakma çağrısı yaptı.

Öcalan'ın çağrısı bugün karşılık buldu. Terör örgütü PKK’nın Yürütme Komitesi, ateşkes ilan ettiklerini ve çağrıya uyacaklarını duyurdu.

Kaynak: ANKA