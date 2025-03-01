Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından PKK Yürütme Komitesi, ‘çağrıya katıldıklarını ve yerine getireceklerini’ açıkladı.

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Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti

Terör örgütü PKK’nın Yürütme Komitesi, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısının ardından bir açıklama yaptı. Komite, bugünden itibaren ateşkes ilan ettiklerini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de Meclis kürsüsünden başlattığı süreçte yeni bir aşama kaydedildi. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a seslenen Bahçeli, “Örgütü lağvet, TBMM’de DEM Parti grubunda konuş” ifadelerini kullanmış, ardından DEM Parti, oluşturduğu bir heyetle İmralı görüşmelerine başlamıştı.

Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti - Resim : 1

FESİH ÇAĞRISI

İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelerin üçüncüsü geçtiğimiz gün gerçekleşti. Son görüşmenin ardından Öcalan'ın mesajı okundu. Öcalan, PKK'ya fesih ve silah bırakma çağrısı yaptı.

Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti - Resim : 2

Öcalan'ın çağrısı bugün karşılık buldu. Terör örgütü PKK’nın Yürütme Komitesi, ateşkes ilan ettiklerini ve çağrıya uyacaklarını duyurdu.

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Kaynak: ANKA

Etiketler
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