Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Hesabından Dikkat Çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan Paylaşımı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da canlı yayında yaşanan tartışmasının ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken paylaşım geldi.

Son Güncelleme:
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Hesabından Dikkat Çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan Paylaşımı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışma sonrası, Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelenskiy'i karşıladığı anlardan bir kare yer aldı. Yapılan paylaşımda herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Volodimir Zelenskiy
Son Güncelleme:
Antioksidan Deposu Olarak Biliniyor: Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yağ Yakacaksınız Antioksidan Deposu, Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yaktırıyor
Grand Kartal Otel'in Muhasebecisinden Korkunç İtiraf, 78 Can Böyle Ölüme Götürüldü Grand Kartal Otel'in Muhasebecisinden Korkunç İtiraf, 78 Can Böyle Ölüme Götürüldü
Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti
Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor? Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor?
ÇOK OKUNANLAR
Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...' Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...'
Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanı’ndan Önemli Ülkelerde Büyükelçilik Değişikliği Cumhurbaşkanı’ndan Önemli Ülkelerde Büyükelçilik Değişikliği
Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti
Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması