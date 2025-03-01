Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Hesabından Dikkat Çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan Paylaşımı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışma sonrası, Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelenskiy'i karşıladığı anlardan bir kare yer aldı. Yapılan paylaşımda herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

Kaynak: DHA