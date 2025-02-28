Anaokulunda Korkutan Yangın

Bolu'da, Şerife Bacı Anaokulu'ndaki oyuncak deposunda elektrik kablosundan çıkan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü, ancak çok sayıda oyuncak hasar gördü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'taki okulda gerçekleşti. Yangının fark edilmesiyle yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, itfaiye ve polis ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Okul çıkış saati olduğu için içerideki az sayıda öğrenci güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA