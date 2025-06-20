Dev Seyahat Firması İflas Etti: Turlar Tek Tek İptal Ediliyor! Para İadesi Yapılmayacak

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TUR DÜZENLİYORDU

"Your Holidays" ve "Tunisia First" gibi farklı markalarla da hizmet veren şirket, Avrupa'dan Karayipler'e kadar geniş bir destinasyon yelpazesi sunuyordu. Şirket, 2023 yılında 186 bin pound, 2024’te ise 77 bin pound zarar ederek mali sıkıntıya girdi. Bu gelişmeler, şirketin iflas sürecini hızlandırdı.

İADE YOK, BEKLEME TALİMATI VAR

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), şirketten şu an için bilgi toplandığını ve web sayfasının en kısa sürede güncelleneceğini bildirdi. Yetkililer, seyahat acenteleri ve bireysel müşterilere, şimdilik herhangi bir geri ödeme talebinde bulunmamaları uyarısında bulundu. Talep edilmesi halinde başvuruların reddedileceği açıkça belirtildi.

CAA ayrıca, acentelere müşterilerden alınan ancak henüz şirkete gönderilmemiş ödemeleri iade etmemeleri ve elde tutmaları yönünde talimat verdi.