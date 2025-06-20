Dev Seyahat Firması İflas Etti: Turlar Tek Tek İptal Ediliyor! Para İadesi Yapılmayacak
İngiltere merkezli ünlü seyahat şirketi iflas etti, tüm turlar durduruldu. Binlerce rezervasyon iptal riskiyle karşı karşıya kalırken, ücret iadesinin yapılmayacağı belirtildi. Tatilciler büyük şokta!
Kaynak: Haber Merkezi
Yurt dışı tatili planlayan binlerce kişi için kötü haber geldi. İngiltere merkezli ünlü seyahat şirketi Great Little Escapes, iflas ettiğini duyurdu. Şirketin faaliyetleri durdurulurken, yapılan rezervasyonlar iptal riskiyle karşı karşıya kaldı. Üstelik müşterilere ücret iadesi yapılmayacağı bildirildi.
TUR ORGANİZASYONLARI ASKIYA ALINDI
Ekonomik kriz, dünya genelinde turizm sektörünü de vurmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ve ABD’de artan iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. İngiltere'nin Berkshire kentinde faaliyet gösteren Great Little Escapes LLP, gerekli olan Hava Seyahat Organizatörü Lisansı (ATOL) iptal edilince 13 Haziran itibarıyla tüm faaliyetlerini durdurdu.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TUR DÜZENLİYORDU
"Your Holidays" ve "Tunisia First" gibi farklı markalarla da hizmet veren şirket, Avrupa'dan Karayipler'e kadar geniş bir destinasyon yelpazesi sunuyordu. Şirket, 2023 yılında 186 bin pound, 2024’te ise 77 bin pound zarar ederek mali sıkıntıya girdi. Bu gelişmeler, şirketin iflas sürecini hızlandırdı.
İADE YOK, BEKLEME TALİMATI VAR
İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), şirketten şu an için bilgi toplandığını ve web sayfasının en kısa sürede güncelleneceğini bildirdi. Yetkililer, seyahat acenteleri ve bireysel müşterilere, şimdilik herhangi bir geri ödeme talebinde bulunmamaları uyarısında bulundu. Talep edilmesi halinde başvuruların reddedileceği açıkça belirtildi.
CAA ayrıca, acentelere müşterilerden alınan ancak henüz şirkete gönderilmemiş ödemeleri iade etmemeleri ve elde tutmaları yönünde talimat verdi.
TURİSTLER TEDİRGİN
Henüz hangi turların kesin olarak iptal edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak binlerce kişinin rezervasyonunun tehlikeye girdiği düşünülüyor. Tatilciler, gelişmeleri endişeyle takip ederken yetkililerden gelecek yeni açıklamaları bekliyor.