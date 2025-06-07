Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetmişti... Diyarbakır'daki Yangın Faciasında Korkunç İhmal Ortaya Çıktı

Bir diğer bina sakini Agit Elgün de ihmallere dikkat çekerek, olayın ihmaller zincirinden kaynaklandığını ifade etti. Elgün, itfaiyenin geç ve yetersiz müdahale ettiğini, buna karşın bina önünde bulunan bir ev taşıma firmasının onlarca kişiyi kurtardığını söyledi. "Burada hayatını kaybedenler ihmaller zincirini kurbanı oldu" diyen Elgün, "İçerde yangın merdiveni var ama tahliye penceresi yok. Merdiven kapalı alan binanın içine çıkıyor. Orada mahsur kalanlar dumandan zehirlendi. Bunu sorumluları kimse hesap vermelidir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.