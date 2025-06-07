Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetmişti... Diyarbakır'daki Yangın Faciasında Korkunç İhmal Ortaya Çıktı
Diyarbakır’da bir anne ile üç çocuğunun yaşamını yitirdiği yangın faciasında, binanın yangın merdivenlerinin tahliye penceresinin bulunmadığı ortaya çıktı. İhmal ve yetersiz müdahale iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Sabah
Diyarbakır’da bir apartmanda çıkan yangında 36 yaşındaki Bircan Çavdar ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Yangının, zemin katta bulunan elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilirken, olay sonrası yapılan ilk değerlendirmeler ihmaller zincirini ortaya çıkardı.
Anne ve çocukları Zeynep (4), Elif (10) ve Yusuf Emre (12), Yeniköy Mezarlığı’nda gözyaşları içinde defnedildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir başsavcı vekili ve iki savcı görevlendirerek adli süreç başlattı.
Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, yangının çıktığı binanın sakinlerinden Hülya Tuşek, yaşananları şöyle anlattı: "İtfaiye yetersiz kaldı. Yangın merdivenini kullanamadılar. Çünkü yangın merdivenin pencereleri yok."
Dumanın tahliye edilebileceği bir pencerenin bulunmaması nedeniyle apartman sakinlerinin merdivene ulaşamadan yere yığıldığı belirtildi. Bu durum, olayda yaşanan can kayıplarının en büyük nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
Bir diğer bina sakini Agit Elgün de ihmallere dikkat çekerek, olayın ihmaller zincirinden kaynaklandığını ifade etti. Elgün, itfaiyenin geç ve yetersiz müdahale ettiğini, buna karşın bina önünde bulunan bir ev taşıma firmasının onlarca kişiyi kurtardığını söyledi. "Burada hayatını kaybedenler ihmaller zincirini kurbanı oldu" diyen Elgün, "İçerde yangın merdiveni var ama tahliye penceresi yok. Merdiven kapalı alan binanın içine çıkıyor. Orada mahsur kalanlar dumandan zehirlendi. Bunu sorumluları kimse hesap vermelidir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Sitenin diğer sakini Bülent Adıyaman da benzer şikâyetlerde bulundu. Yangının yaşandığı D blok dışında, sitenin diğer beş bloğunda yangın merdivenlerine açılan duman tahliye pencereleri bulunduğunu belirtti.
Adıyaman, “Ancak, D blok yani facianın yaşandığı binanın yangın merdivenlerinin penceresi bulunmuyor. Bu büyük bir ihmal ve tedbirsizliktir. Göz göre göre anne ve çocukları hayatını kaybetti” dedi.
Faciada eşini ve çocuklarını kaybeden Süleyman Çavdar, olay anında yaşadığı çaresizliği dile getirdi. Yangın başladığında sekizinci kattaki evine ulaşmak için çırpınan Çavdar, "Herkes balkona çıkmış, durumları iyi, benim eşim ve çocuklarım ne balkonda ne camdalar. Telefonlarını da açmıyorlar. Lütfen önce oraya müdahale edin" dediğini, ancak itfaiyenin bu çağrıyı dikkate almadığını iddia etti. Anne ve üç çocuğun yangın merdivenine yönelerek kurtulmaya çalıştığı ancak burada dumandan etkilenerek hayatını kaybettikleri öğrenildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.
Bakan Tunç, “Diyarbakır ilimizdeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi. Açıklamada, başlatılan adli soruşturmanın bir başsavcı vekili koordinasyonunda sürdüğü ve tüm detayların dikkatle incelendiği vurgulandı.