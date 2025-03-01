Avcılar'da Kezzaplı Dehşet! Genç Kadını Yaralayıp Kaçtı, Düzce'de Yakalandı

Avcılar'da 60 yaşındaki bir şüpheli, kendisinden 16 yaş küçük bir kadını reddedildiği gerekçesiyle kezzapla yaraladı. Olay, 19 Aralık 2024 sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K. (60), Ş.S. (44) ile yakınlaşmak istedi ancak kadın bu talebi kabul etmedi. Reddedilen şüpheli, işe gitmek için evinden çıkan kadının yüzüne kezzap attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İKİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Kadının yardım çağrılarını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Ş.S.'nin iki gözünü kaybettiği ve vücudunda ciddi yanıklar olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi ve kadının daha önce herhangi bir şikâyette bulunmadığını belirledi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırganın kaçış yönü tespit edildi.

REDDEDİLİNCE DEHŞET SAÇTI

Polis ekipleri yaptığı incelemelerde, şüphelinin 6 ay boyunca kadına görüşme talebinde bulunduğunu ve sürekli rahatsız ettiğini belirledi. Olay günü, kadının işe gitmek için evden çıktığı sırada saldırının gerçekleştiği tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından elde edilen görüntülerle birlikte şüphelinin en son görüldüğü bölgeye yoğunlaşan ekipler, şüpheliyi 26 Şubat'ta Düzce'de yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırı anı ve şüphelinin olay sonrası hızla uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AKILLARA BERGEN GELDİ

Yaşanan olay akıllara ünlü sanatçı Bergen'i getirdi. Bergen, 31 Ekim 1982'de çalışmak için İzmir'de bulunduğu sırada kezzaplı saldırıya uğramıştı. Bir gözünü kaybeden sanatçı, sahnelere tek gözü bandajlı olarak dönmüştü. Ancak 30 yaşında yine eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA