Türkiye’nin Fındıklarında Büyük Tehlike! AB ‘Riskli’ Diyerek Uyardı

Türkiye’de gıda güvenliği, son yıllarda sık sık gündeme gelen önemli bir konu olarak sık sık gündeme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listeleri ile ortaya çıkardığı hileler, endişeleri artırırken, Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen bazı ürünlerde de insan sağlığına zararlı maddeler tespit edilmeye devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yayımlanan son bilgilere göre, Türkiye’den Hollanda’ya ihraç edilen fındıklarda tenuazonik asit (TEA) tespit edildi. Fındıklar 'ciddi riskli' olarak ilan edildi.

TENUAZONİK ASİT NEDİR?

Tenuazonik asit (TEA), bazı küf türleri tarafından üretilen toksik bir bileşiktir ve özellikle tahıllar, fındık ve meyveler gibi gıdalarda görülebilir.

Protein sentezini baskılayarak hücresel işlevleri bozabilir.

Karaciğer ve böbrekler üzerinde toksik etki gösterebilir.

Bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve bazı araştırmalara göre mutajenik (DNA'yı değiştirebilen) etkilere sahip olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi