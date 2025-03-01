Türkiye’nin Fındıklarında Büyük Tehlike! AB ‘Riskli’ Diyerek Uyardı

Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF’ten yapılan bildirime göre, Türkiye'den Hollanda’ya ihraç edilen fındıklarda insan sağlığını tehlikeye atacak Tenuazonik asit (TEA) tespit edildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
Türkiye’nin Fındıklarında Büyük Tehlike! AB ‘Riskli’ Diyerek Uyardı

Türkiye’de gıda güvenliği, son yıllarda sık sık gündeme gelen önemli bir konu olarak sık sık gündeme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listeleri ile ortaya çıkardığı hileler, endişeleri artırırken, Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen bazı ürünlerde de insan sağlığına zararlı maddeler tespit edilmeye devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yayımlanan son bilgilere göre, Türkiye’den Hollanda’ya ihraç edilen fındıklarda tenuazonik asit (TEA) tespit edildi. Fındıklar 'ciddi riskli' olarak ilan edildi.

Türkiye’nin Fındıklarında Büyük Tehlike! AB ‘Riskli’ Diyerek Uyardı - Resim : 1

TENUAZONİK ASİT NEDİR?

Tenuazonik asit (TEA), bazı küf türleri tarafından üretilen toksik bir bileşiktir ve özellikle tahıllar, fındık ve meyveler gibi gıdalarda görülebilir.

Protein sentezini baskılayarak hücresel işlevleri bozabilir.

Karaciğer ve böbrekler üzerinde toksik etki gösterebilir.

Bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve bazı araştırmalara göre mutajenik (DNA'yı değiştirebilen) etkilere sahip olabilir.

Ramazan Bayramı'nı Zehir Edeceklerdi: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Çikolatalarda Büyük Oyun! Tam 17 Ton...Ramazan Bayramı'nı Zehir Edeceklerdi: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Çikolatalarda Büyük Oyun! Tam 17 Ton...Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fındık Avrupa Birliği
Son Güncelleme:
Kırklareli'de Nehir Kenarında Ceset Bulundu Nehir Kenarında Ceset Bulundu
Kars'ta Yedi Düzensiz Göçmen Yakalandı Kars'ta Yedi Düzensiz Göçmen Yakalandı
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin! Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin!
ÇOK OKUNANLAR
Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...' Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...'
Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti
Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü
Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması
Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura! ‘Vergiden Kaçarım’ Diyen Herkesi Tek Tek Buldular: Beyanname için Süre Başladı, ‘33 Bin TL’ Detayı Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura!