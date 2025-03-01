Kars'ta Yedi Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 yabancı uyruklu yakalandı. İş yeri sahibi F.A. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. İş yeri sahibi F.A. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA