Kırklareli'de Nehir Kenarında Ceset Bulundu

Kırklareli'de Ergene Nehri kenarında bir ceset bulundu. Kimliği belirlenemeyen cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırklareli'de Nehir Kenarında Ceset Bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ergene Nehri kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Karamusul köyü yakınlarında bir vatandaşın fark ettiği hareketsiz bedeni ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yürütürken, savcının talimatıyla ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimliği ve ölüm nedeni henüz belirlenemeyen kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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