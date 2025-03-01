Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da bir ev ve otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda obje ve sikke ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, bu kapsamda Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde bir ev ve otomobilde arama yaptı.

Aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 sikke ve 40 obje ile 2 tabanca, 110 mermi, tüfek, kazma, keser, çekiç ve çapa ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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