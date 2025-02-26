Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon
Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltın alındı.
İlçeye bağlı Çukurkuyu Kasabası’nda gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 adet obje ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA