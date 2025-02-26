Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltın alındı.

Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

İlçeye bağlı Çukurkuyu Kasabası’nda gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 adet obje ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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