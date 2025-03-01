Uzaklaştırma Kararı Durdurmadı: Eve Geldi, Kendisini Bıçakladı

Konya'da ailesinin uzaklaştırma kararı aldığı 31 yaşındaki A.Ö., eve gelerek dehşet saçtı. Ailesiyle tartışan A.Ö., kendisini bıçakla yaraladı.

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Uzaklaştırma Kararı Durdurmadı: Eve Geldi, Kendisini Bıçakladı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ö. (31), ailesinin yaşadığı eve gelerek tartışma çıkardı. Anne, baba ve kardeşiyle yaşadığı sözlü tartışmanın ardından yanında getirdiği bıçakla kendisini yaraladı. Olayın ardından evdekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen A.Ö.’nün yarasının hafif olduğu belirlenirken, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hastaneye gitmeyi reddetti. Şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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